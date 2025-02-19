На Западе назвали бессмысленными санкции ЕС в отношении России после снятия американских

Санкционные списки Европейского союза в отношении России утратят силу, если Соединенные Штаты решат снять ранее введенные Вашингтоном ограничения. Об этом сообщает портал EUobserver.

«Если США отменят свои санкции против РФ, то все европейские черные списки станут безобидными, хотя Евросоюз сможет оставить себе €200 млрд замороженных российских активов», — говорится в публикации.

По данным EUobserver, в новый список антироссийских санкционных ограничений не войдут «крупные российские олигархи». Уточняется, что в очередной пакет санкций, который ЕС примет на следующей неделе, войдут 48 физических лиц и 35 организаций.

Накануне Европейский союз утвердил 16-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. Официально принять его планируют 24 февраля — в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине. Кто пополнит санкционные списки и почему Европа не хочет отказываться от рестрикций — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас назвала санкции против России «козырем», от которого нельзя отказываться.