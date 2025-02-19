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Вице-премьер Сербии исключил победу Запада над Россией военным путем

Вулин: Запад не может победить Россию военным путем
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Алексей Майшев/РИА Новости

Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде показали, что Запад не сможет победить Россию военным путем. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Начало переговоров в Эр-Рияде — добрая весть для всего мира и доказательство того, что Россия воевала не с Украиной, а со всем западным миром, и того, что Россию невозможно победить военным путем», — указал собеседник агентства.

Вулин подчеркнул, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы Запад придерживался Минских соглашений. Вице-премьер Сербии отметил, что встреча в Эр-Рияде может стать началом заключения договора между мировыми державами. После этого может быть установлена система безопасности, которая гарантирует приемлемый мир для всех на ближайшие 50 лет.

Среди прочего Вулин указал, что Россия защитила систему ценностей, которые превосходят ее границы, пояснив, что Москва «своей борьбой поставила себя глобальным лидером в защите ценностей семьи и нации», которые определяют человеческую цивилизацию.

«Всемирное сопротивление глобалистическому сумасшествию ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-диктатуры, сведению (понятия — «Газета.Ru») нации к постыдному прошлому, уничтожению Бога в людях было бы невозможным без России», — заключил вице-премьер Сербии.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Переговоры были посвящены восстановлению сотрудничества стран по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по урегулированию конфликта на Украине и организации встреч двух президентов.

Ранее Зеленский заявил, по вопросу территорий Украины «компромиссов не будет».

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