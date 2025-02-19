Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стармер стал одним из самых непопулярных премьеров Великобритании

Yougov: Стармер стал вторым самым непопулярным премьером Британии за 46 лет
close
Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал вторым самым непопулярным главой британского правительства за 46 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Согласно результатам опроса, самый большой разрыв по популярности у Стармера с бывшим премьером Тони Блэром (45% против 10%), занимавшим пост с 1997 года по 2007 год.

Со времен Маргарет Тэтчер (25% против 44%) Стармер уступил всем своим бывшим коллегам, кроме Лиз Трасс. Его также обошли консерваторы Джон Мейджор (16% против 39%) и Дэвид Кэмерон (24% против 41%).

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам Америки следует освободить Великобританию от тирании властей страны.

При этом Маск не стал уточнять, имеет ли он в виду правительство действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Маск обвинил Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами