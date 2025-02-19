Стармер стал одним из самых непопулярных премьеров Великобритании

Yougov: Стармер стал вторым самым непопулярным премьером Британии за 46 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал вторым самым непопулярным главой британского правительства за 46 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Согласно результатам опроса, самый большой разрыв по популярности у Стармера с бывшим премьером Тони Блэром (45% против 10%), занимавшим пост с 1997 года по 2007 год.

Со времен Маргарет Тэтчер (25% против 44%) Стармер уступил всем своим бывшим коллегам, кроме Лиз Трасс. Его также обошли консерваторы Джон Мейджор (16% против 39%) и Дэвид Кэмерон (24% против 41%).

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам Америки следует освободить Великобританию от тирании властей страны.

При этом Маск не стал уточнять, имеет ли он в виду правительство действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Маск обвинил Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве.