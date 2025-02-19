Лавров дал характеристику отношениям США и Евросоюза

Лавров: США не против Европы, а против требований Брюсселя следовать своей линии

США не против Европы, а против требований брюссельской бюрократии ко всем странам Европейского союза следовать своей линии. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы каждое национальное государство Евросоюза могло отстаивать и представлять в полном объеме свои национальные интересы.

19 февраля бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил текущую ситуацию в отношениях США и ЕС с «несогласованным разводом». По его словам, действующей администрации США не нравится европейская политическая и социальная модель, для Вашингтона Европа — это антимодель.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Боррель, говоря о «разводе», вероятно, имел в виду развод Евросоюза на деньги.

Ранее в США обозначили роль ЕС в переговорах по Украине.