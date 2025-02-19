Аналитик Брайен: встреча России и США в Эр-Рияде прошла без позерства и обвинений

Встреча представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде прошла профессионально, без позерства и обвинений, где царила профессиональная, а не идеологизированная атмосфера. Об этом пишет экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для Asia Times.

«Встреча в Эр-Рияде проходила профессионально, без позерства или обвинений. Это существенное изменение риторики, которая доминировала в администрации Байдена, хотя она остается ключевым компонентом еврориторики», — считает Брайен.

Эксперт напомнил, что переговоры прошли без представителей Украины и Европы, что вызвало «бурю» в странах ЕС. Макрон даже созвал «чрезвычайную встречу», указал экс-сотрудник Пентагона. Итогом мероприятия стал ряд резких заявлений о возможной отправке солдат Запада на Украину, подчеркнул Брайен.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на США.