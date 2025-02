Госдеп приказал дипмиссиям отменить подписки на американские и британские СМИ

Государственный департамент США приказал американским посольствам и консульствам отменить все подписки на некоторые новостные издания. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ ведомства.

По информации издания, решение направлено на сокращение расходов дипмиссий по всему миру. В рамках предписания дипломаты будут обязаны отменить подписки на The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg, Associated Press и Reuters. При этом сотрудники посольств смогут подать запрос на сохранение подписки. Для этого им нужно обосновать, что информация изданий необходима для безопасной работы дипмиссии. Однако запрос должен состоять из «одного предложения».

7 февраля Управление государственных закупок США GSA поручило расторгнуть все контракты со СМИ. Поводом для такой меры стало обнародование предпринимателем Илоном Маском, получившим доступ к данным казначейства США, сведений о том, что из бюджета госведомств США выделяются миллионы долларов на подписку Politico Pro.

Ранее Маск счел Reuters худшим традиционным СМИ.