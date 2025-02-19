«Очередной фейк, фантазии»: в Совфеде опровергли следственные действия с сенаторым Голубевым

Сенатор Андрей Клишас в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг информацию портала 161.ru о том, что Генпрокуратура дважды просила Совфед лишить неприкосновенности бывшего губернатора Ростовской области и действующего сенатора Василия Голубева. Клишас не согласился и с тем, что Голубева вызывали в Следственный комитет.

«Не просила [лишить неприкосновенности]. Такой запрос выносится на пленарное заседание и его докладывает генпрокурор. Изданию 161.ru нужно немного изучить матчасть, а потом фантазировать. Голубева никуда не приглашали и не допрашивали как свидетеля. Это очередной фейк от 161.ru», — сказал Клишас.

19 февраля ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля. Вопросы касались расследования в рамках крупного уголовного дела, связанного с масштабными закупками минтранса Ростовской области, среди которых числится и проект «Западная хорда», который оценивался в 30 млрд рублей и был профинансирован из федерального бюджета.

Издание 161.ru утверждает, что в середине февраля Совфед «во второй раз отказал Генпрокуратуре в лишении сенаторского иммунитета экс-чиновника». В прошлый раз Клишас также опровергал требование прокуратуры относительно Голубева.

Голубев занимал пост губернатора Ростовской области с 2010 по 2024 годы. 4 ноября прошлого года он ушел в отставку, объяснив свое решение сменой места работы. Вскоре после этого он стал депутатом регионального Законодательного собрания, а позже — членом Совета Федерации РФ от региона.

Ранее в Ростовской области задержали министра транспорта Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.