Украина в попытке заинтересовать США создала «шумиху» вокруг своего «значительно расхваленного» потенциала в сфере редкоземельных металлов и просчиталась. Об этом написал колумнист Хавьер Блас в статье для Bloomberg.

Автор статьи отмечает, что Киев, в предоставленном Вашингтону в ноябре прошлого года «плане победы» чрезмерно расхваливал потенциал минеральных ресурсов страны.

«Вскоре они (украинцы. — прим. ред.) потеряли контроль над повествованием», — написал Блас.

По его словам, на Украине нет значительных месторождений редкоземельных элементов, кроме небольших скандиевых рудников, которые она могла бы предложить США. Журналист также отметил, что геологическая служба США, которая используется в горнодобывающем бизнесе, не указывает Украину как обладательницу крупных запасов.

Блас считает, что даже если у Украины имелись крупные месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане. При этом колумнист допустил, что американские власти, возможно, знают что-то, чего не знают другие.

В феврале США предложили Украине сделку, в рамках которой республика должна была предоставить американской стороне доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Вашингтон обещал предоставить гарантии безопасности для Киева.

Ранее в Запорожской области напомнили Зеленскому, что редкоземельные металлы из месторождений в Донбассе принадлежат России.