Политолог о переговорах США и РФ: «Теперь последуют конкретные шаги»

Переговоры США и России в Эр-Рияде стали первым важным шагом на пути деэскалации украинского конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков. После них начал вырисовываться план будущего взаимодействия Москвы и Вашингтона, поэтому следующие шаги будут связаны с конкретными действиями и решениями, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Сдержанную оценку состоявшегося обсуждения с обеих сторон Дудаков объяснил желанием «поумерить эмоции» наблюдателей. Следующим шагом будет создание рабочих групп для решения конкретных деталей по украинскому кризису, санкциям в отношении РФ и остальных вопросов, считает он.

«Эти рабочие группы спустя какое-то время придут к некому результату, после чего, действительно, возможна встреча лидеров двух стран, возможно, даже в той же самой Саудовской Аравии. Поэтому здесь просто никто не хочет забегать вперед», — добавил американист.

Он призвал не думать, что в рамках одной встречи можно договориться об урегулировании, подчеркнув, что сначала сторонам предстоит разрешить массу накопившихся за последние годы противоречий. Важно также, что во многом переговорные позиции Москвы и Вашингтона расходятся, а значит потребуется время на согласие с общим планом.

Однако сам факт состоявшихся переговоров – это уже, по мнению Дудакова, позитивный сигнал, который говорит о готовности решать проблемы дипломатией, а не гибридным конфликтом. Это шаг в сторону нормализации отношений двух держав, поэтому в любом случае встреча в Эр-Рияде прошла не зря, подчеркнул он. Все остальные вопросы будут постепенно решаться в рамках взаимодействия переговорных групп, заключил американист.

Напомним, накануне в столице Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. О чем говорили на встрече и как ее результаты оценивают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский разозлил Трампа своими словами о переговорах России и США.