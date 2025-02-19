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В России предложили признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году

Константинов призвал признать незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954-м
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Константин Михальчевский/РИА Новости

России необходимо в судебном порядке признать передачу Крыма в состав УССР в 1954 году незаконным действием тогдашнего руководства Советского Союза. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Необходимо дать юридическую оценку тем событиям, в судебном порядке признать эти действия незаконными», — подчеркнул он.

По словам Константинова, жители Крыма не были согласны с решением 1954 года передать полуостров в состав УССР. Историческая справедливость, подчеркнул он, была восстановлена в 2014 году.

Сообщалось, что в декабре прошлого года компания «Квартал 95» показала в рекламе новогоднего шоу карту Украины без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее на Украине уволили дизайнера из-за учебника с картой страны без Крыма.

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