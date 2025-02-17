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Глава МИД Франции оценил возможность возвращения России в G7

Глава МИД Франции Барро счел немыслимым возвращение России в Большую семерку
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отверг возможность возвращения России в G7 и превращения формата в «Большую восьмерку», как это ранее предлагал президент США Дональд Трамп. Его слова приводит телеканал LCI.

«Сегодня это немыслимо», — заявил Барро.

По его словам, Россия якобы ведет себя «все меньше и меньше как демократия». В то же время министр заметил, что если на Украине будет достигнут справедливый мир, то нельзя исключать возможность возвращения Москвы к этому формату.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония. Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.

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