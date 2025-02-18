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ЕС готовит крупнейший пакет военной помощи Украине на €6 млрд

Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на €6 млрд
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Global Look Press

Страны Европейского союза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее €6 млрд на фоне переговоров между Россией и США об украинском урегулировании. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Отмечается, что пакет, «который должен включать в себя все, от 1,5 миллионов артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны», станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с февраля 2022 года.

Двое дипломатов заявили, что €6 млрд — это начальная сумма, которая может увеличиться до €10 млрд или более, поскольку страны изучат свои запасы, чтобы понять, что они могут отправить Украине. Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС будут изучать этот вопрос во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Также стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Тема обсуждения останется прежней — выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров по Украине со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Украину предупредили о «гневе Трампа» и возможной остановке помощи из-за одного решения.

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