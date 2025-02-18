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Лавров: США предлагали мораторий на атаки по энергообъектам

Лавров: США предлагали мораторий на атаки по энергообъектам РФ и Украины
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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что представители США на двухсторонней встрече в Эр-Рияде предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты», — сказал он.

По словам Лаврова, российскими целями на Украине «были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины».

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями.

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