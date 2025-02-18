Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе США заявили, что только Трамп может остановить российско-украинский конфликт

Госдеп США: Трамп единственный лидер, способный склонить Украину и Россию к миру
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп является единственным лидером в мире, способным убедить Россию и Украину заключить мирное соглашение. Об этом заявила представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, передает Reuters.

По итогам переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде она заявила, что Соединенные Штаты хотят остановить боевые действия и используют свою силу в мире для объединения стран.

Президент Трамп — единственный лидер в мире, который мог бы убедить Украину и Россию согласиться на это, передает ее слова агентство.

Брюс также рассказала, что стороны решили назначить команды для начала работы «над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в МИД рассказали, когда состоится встреча Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами