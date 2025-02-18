The Telegraph: США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации

Власти Соединенных Штатов потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации, объем которых превосходит сумму выплат от Германии после Первой мировой войны. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«США потребовали то, что равнозначно экономической колонизации Украины, со значительными правами на ее минеральные ресурсы, нефть и газ, порты и другую инфраструктуру», — говорится в материале.

Авторы отметили, что подобные запросы Вашингтона вызвали тревогу в Киеве. По данным журналистов, требования США значительно превышают возможности Украины.

Несколькими часами ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что США больше не хотят тратить деньги на украинский конфликт, поэтому он должен закончиться.

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