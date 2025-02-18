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В России назвали причину провала саммита лидеров ЕС по Украине

Политолог Ткаченко назвал провалом саммит лидеров ЕС по Украине
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Global Look Press

Экстренный саммит лидеров Евросоюза по Украине в Париже не принес никаких результатов, потому что в Европе происходит подъем консервативных сил и многие страны являются противниками помощи украинской стороне. Об этом газете «Взгляд» рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко.

По его словам, данную встречу «можно считать провалом». Эксперт добавил, что ее цель изначально была неясна.

«Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», — пояснил Ткаченко.

Политолог добавил, что политикам удалось сойтись только в вопросе желания участвовать в диалоге России и США по Украине.

Накануне глава польского правительства Дональд Туск заявил, что состоявшийся в понедельник экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже не принял никаких решений по ситуации на Украине. По его словам, «это не орган, который мог принимать решения».

Ранее в Германии заявили, что Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине.

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