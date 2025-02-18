В ЕС признали, что забыли о своих интересах, действуя в угоду США

Лидеры стран ЕС забыли об отстаивании интересов своих государств, привыкнув подчиняться Соединенным Штатам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари.

«Мы, европейцы, очень страдаем от постоянного забвения наших интересов в пользу интересов Соединенных Штатов. Но наши политики привыкли подчиняться Вашингтону, и теперь это трудно», — отметил эксперт.

По словам Феррари, приход президента США Дональда Трампа к власти вызвал у основных европейских политиков «сильное беспокойство».

До этого экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что лидеры России и США на переговорах будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы.

По мнению Бретона, сейчас наступает один из самых серьезных моментов в истории Европы, который по степени важности можно сравнить с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.