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Глава РФПИ поделился впечатлениями от встречи с командой Трампа в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что уже встретился с членами команды Трампа
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Находящийся в Эр-Рияде как возможный участник делегации РФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что отношения Москвы и Вашингтона важны для всего мира.

Перед переговорами сторон Дмитриев отметил, что России и США важно «навести мосты», и добавил, что уже встретился с некоторыми представителями команды президента США Дональда Трампа.

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — сказал Дмитриев.

При этом он опроверг, что РФ стремится в первую очередь ослабить наложенные на нее санкции. По мнению главы РФПИ, экономики обеих стран могли бы выиграть от сотрудничества.

18 февраля пройдут первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне. На встрече, которая состоится в Эр-Рияде, с российской стороны будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны в Саудовскую Аравию приедут госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших на переговоры в Саудовскую Аравию.

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