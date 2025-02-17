В НАТО изменили риторику после слов Трампа об Украине

Пресс-служба НАТО после заявлений по Украине президента США Дональда Трампа и представителями Белого дома сменила риторику своих заявлений, заменив традиционно используемое «агрессия России против Украины» на «украинский конфликт». Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба НАТО после встречи генсека альянса Марка Рютте со спецпосланником Трампа по России и Украине Кита Келлога выпустила пресс-релиз, в котором использовала нейтральное выражение «украинский конфликт».

Рютте заявил, что прибывший в понедельник в Брюссель Келлог обсудил с представителями стран альянса мирное урегулирование, чтобы положить конец конфликту. Рютте подчеркнул, что Келлог уже успел провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу о том, как достичь справедливого и прочного мира. По мнению генсека НАТО, необходимо еще многое сделать, чтобы положить конец конфликту и обеспечить прочную безопасность для стран блока.

Ранее Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией.