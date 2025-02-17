В США назвали условие для выживания западных стран

Спикер палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что страны Запада выживут, только если отдадут приоритет национальным интересам. Об этом пишет Reuters.

По словам Джонсона, выживание стран зависит от того, будут ли они преследовать свои собственные интересы и уже только потом протягивать руку помощи соседям, или нет.

«Поскольку мы стремимся сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей, мы будем призывать всех наших друзей и союзников делать то же самое в своих собственных странах и для них. <...> Выживание Запада будет зависеть от этого», — отметил спикер палаты представителей.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко заявил, что итогом встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии по Украине может стать сверка позиций перед следующим раундом переговоров.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.