Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали условие для выживания западных стран

Джонсон: Запад выживет, если страны отдадут приоритет национальным интересам
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Спикер палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что страны Запада выживут, только если отдадут приоритет национальным интересам. Об этом пишет Reuters.

По словам Джонсона, выживание стран зависит от того, будут ли они преследовать свои собственные интересы и уже только потом протягивать руку помощи соседям, или нет.

«Поскольку мы стремимся сделать Америку более безопасной, сильной и процветающей, мы будем призывать всех наших друзей и союзников делать то же самое в своих собственных странах и для них. <...> Выживание Запада будет зависеть от этого», — отметил спикер палаты представителей.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко заявил, что итогом встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии по Украине может стать сверка позиций перед следующим раундом переговоров.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами