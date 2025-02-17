Швеция может отправить миротворцев на Украину

Швеция не исключает возможность отправки миротворцев на территорию Украины при возникновении необходимости. Об этом в эфире телерадиокомпании Sveriges Radio заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Мы должны договориться о справедливом и прочном мире, который уважал бы международное право и Украину. Как только у нас установится этот мир, мы должны обеспечить его поддержание, тогда мы ничего не исключаем», — сказала она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон при этом сообщил, что отправка миротворцев на Украину возможна, если будут достигнуты соответствующие договоренности.

«Не думаю, что мы сможем увидеть это, пока не продвинемся дальше в переговорах», — приводит слова Кристерссона Reuters.

Накануне сообщалось, что чиновники в США предлагают в случае урегулирования конфликта на Украине отправить в республику иностранные миротворческие силы, в том числе из неевропейских стран.

Ранее министр обороны Италии заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.