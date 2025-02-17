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В Чехии расследуют дело о неуплате налогов компаниями Порошенко

УН: Чехия расследует дело о неуплате налогов компаниями Петра Порошенко
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Валентин Гладких/Faсebook

Чехия расследует уголовное дело по неуплате налогов компаниями бывшего президента Украины Петра Порошенко и обратилась за помощью к Киеву. Об этом пишет портал «Украинские новости».

Речь идет о возможном незаконном возмещении НДС в странах Евросоюза в размере около €11,5 млн во время таможенного оформления. Дело расследуется с конца января. По данным источников, речь идет о поставках сахара и продуктов из зерновых культур с Украины. По предварительным данным, чешская компания Петра Порошенко также связана с Алексеем Порошенко — сыном экс-президента.

Петр Порошенко ранее, комментируя указ о введении против него бессрочных санкций, который подписал действующий глава государства Владимир Зеленский, заявил, что подобные меры негативно влияют на имидж республики. Он отметил, что «не может купить кофе на заправке», потому что заблокированы карты, заблокированы счета и наложен арест на его активы. 13 февраля Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Порошенко.

Ранее Порошенко спрогнозировал дату выборов на Украине.

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