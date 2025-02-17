Порошенко рассказал, какие условия выдвигал Зеленский для снятия санкций

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал изданию «Украинская правда», что офис президента Украины в качестве условия для отмены санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, называл голосование за постройку Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

По словам Порошенко, предложение поступило непосредственно из офиса президента.

«Мой ответ был совершенно ясен. Фракция будет голосовать против», — отметил Порошенко.

Отмечается, что для завершения строительства Хмельницкой АЭС офис президента предлагал закупить российские реакторы. «Европейская солидарность» проголосовала против, но Верховная рада приняла документ.

Благодаря законопроекту украинский «Энергоатом» может приобрести у Болгарии два ядерных реактора с российским оборудованием для достройки энергоблоков № 3 и № 4. Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ «ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона».

До этого Порошенко в интервью изданию «Цензор» заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября.

Ранее Захарова назвала украинские санкции против Порошенко «жабагадюкингом».