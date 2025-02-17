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В Кремле дали ответ по заявлениям Лондона о размещении войск на Украине

Песков: пока нет обсуждений на тему размещения войск НАТО на Украине
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Kin Cheung/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Великобритания готова разместить миротворческий контингент на территории Украины.

По словам Пескова, в ЕС сейчас много говорят о размещении миротворческих контингентов, включая и Францию, и Великобританию.

«Мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких разговоров на этот счет никто не вел», — поделился Песков.

Он уточнил, что пока трудно говорить, готовы ли в Москве к размещению европейских войск на украинской земле, по этому вопросу пока нет даже предметных обсуждений.

До этого Стармер подтвердил возможность отправки британских миротворческих сил на Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении конфликта с Россией, признав, что такое решение может подвергнуть военнослужащих «риску» в случае возобновления боевых действий.

Ранее Дональд Трамп оценил вероятность войны между Россией и НАТО.

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