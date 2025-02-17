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Маску предложили проверить золотой резерв США в Форт-Ноксе

Сенатор от Кентукки призвал Маска проверить золотой резерв США в Форт-Ноксе
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David Swanson/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем аккаунте в соцсети X предложил бизнесмену и главе нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илону Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс.

Один из пользователей X призвал Маска проверить, до сих пор ли в хранилище на военной базе Форт-Нокс находится 4580 тонн золота. Пользователь также уточнил, что последняя проверка хранилища проходила в 1974 году. В ответ на это Маск уточнил, проводятся ли проверки хотя бы один раз в год.

«Нет (проверки не проводятся. — «Газета.Ru»). Давай сделаем это», — ответил сенатор.

До этого газета The New York Times писала, что налоговое управление США (IRS) предоставит сотруднику Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, доступ к конфиденциальным данным налогоплательщиков.

Системы IRS содержат личные финансовые данные миллионов американцев, включая их налоговые декларации, номера социального страхования, адреса, банковские реквизиты и информацию о трудоустройстве.

Ранее в DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков.

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