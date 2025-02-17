В США передумали увольнять людей, работающих над созданием ядерного оружия

Администрация президента США Дональда Трампа отменила решение об увольнении сотен федеральных служащих, которые работали над программами создания ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников.

Более 300 сотрудников Администрации по национальной ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration) были внезапно уволены поздно вечером 13 февраля.

Больше всего сокращения затронули завод Pantex около Амарилло, штат Техас, где были уволены около 30% сотрудников, работающих над сборкой боеголовок.

Это произошло в рамках чистки в министерстве энергетики, которую устроил Департамент эффективности правительства (DOGE).

«Люди из DOGE приходят, не имея абсолютно никакого представления о том, за что отвечают эти департаменты», — сказал Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями.

Поздно вечером 14 февраля исполняющая обязанности директора агентства Тереза ​​Роббинс опубликовала служебную записку об отмене всех увольнений, за исключением 28 сотрудников.

Ранее сообщалось, что в США за неделю уволили почти 10 тысяч чиновников.