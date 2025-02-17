В Совфеде одной фразой прокомментировали слезы главы Мюнхенской конференции

Пушков о слезах Хойсгена: когда НАТО бомбило Белград, в Мюнхене не плакали

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слезы председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, указал, что в Европе «нервы ни к черту». Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он указал, что Хойсген заявил об отсутствии у США и Европы общих ценностей и расплакался, заметив, что ему трудно говорить.

«Нервы ни к черту в Европе», — написал Пушков.

Он предположил, что когда НАТО бомбило Белград, Багдад и Ливию, в Мюнхене не плакали. Но «публичные пощечины со стороны США» перенести невозможно, иронично написал парламентарий.

Глава Мюнхенской конференции расплакался, выступая с итоговой речью. Он подчеркнул, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, хотя выступление вице-президента США Вэнса поколебало уверенность в этом.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.