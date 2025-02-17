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Экс-премьер Британии раскритиковал политику Трампа в отношении России

Экс-премьер Британии Мейджор недоволен потеплением отношений США и России
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Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поворот президента США Дональда Трампа в сторону изоляционизма на международной арене угрожает демократии во всем мире. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в интервью «Би-би-си».

Политик выразил недовольство потеплением отношений между Вашингтоном и Москвой и заявил, что США «прижимаются» к России.

Мейджор назвал администрацию Трампа «формой президентства», непохожей ни на что, что он видел раньше. По его мнению, президент США многое потеряет, если будет вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине без участия европейских союзников.

«Подумайте, что произойдет, если Россия сможет объявить о своей победе. Китай это заметит, но это заметит и весь мир, включая каждого диктатора в мире. Если США не поддержат своих союзников, как они делали раньше, мир станет совершенно другим, на мой взгляд, более опасным», — сказал Мейджор.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что телефонный звонок американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину был «ошибкой». По его словам, разговор двух лидеров играет в пользу Кремля и ведет к ослаблению морального духа на Украине.

Ранее президент Финляндии заявил, что украинцы будут «европейцами, а не россиянами».

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