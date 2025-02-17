В Раде напомнили Порошенко о сроках проведения выборов президента

Выборы президента Украины возможны только через полгода после отмены военного положения в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя слова экс-главы государства Петра Порошенко о сроках проведения процедуры.

«Во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках «Диалога Жана Моне» лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через шесть месяцев после окончания военного положения», — написал депутат.

Несколькими часами ранее Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября.

Политик отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе президента Украины и в правоохранительных органах. Кроме того, по его словам, эта информация следует от источников в полиграфическом комбинате «Украина», «который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».

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