Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде напомнили Порошенко о сроках проведения выборов президента

Арахамия: выборы на Украине возможны через полгода после военного положения
close
Piotr Molecki/AP

Выборы президента Украины возможны только через полгода после отмены военного положения в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя слова экс-главы государства Петра Порошенко о сроках проведения процедуры.

«Во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках «Диалога Жана Моне» лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через шесть месяцев после окончания военного положения», — написал депутат.

Несколькими часами ранее Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября.

Политик отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе президента Украины и в правоохранительных органах. Кроме того, по его словам, эта информация следует от источников в полиграфическом комбинате «Украина», «который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней».

Ранее в США объяснили, почему Зеленский хочет продолжения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами