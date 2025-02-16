В Крыму рассказали, как войска НАТО стремятся попасть на Украину

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов рассказал, что войска НАТО стараются попасть на Украину «под прикрытием». Его слова передает РИА Новости.

«Войска стран НАТО пытаются под прикрытием якобы миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины. В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице, прежде всего, Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — поделился Смирнов.

Он уточнил, что натовским военным «нечего делать» на территории Украины.

До этого американское агентство Associated Press (AP) сообщало, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину.

Отмечается, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией».

Как утверждается в материале AP, Великобритания и Франция находятся в авангарде планов по отправке войск на Украину.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.