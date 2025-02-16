Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму рассказали, как войска НАТО стремятся попасть на Украину

Смирнов: войска НАТО стремятся попасть на Украину «под прикрытием»
close
Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов рассказал, что войска НАТО стараются попасть на Украину «под прикрытием». Его слова передает РИА Новости.

«Войска стран НАТО пытаются под прикрытием якобы миротворческой миссии проникнуть на территорию Украины. В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице, прежде всего, Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — поделился Смирнов.

Он уточнил, что натовским военным «нечего делать» на территории Украины.

До этого американское агентство Associated Press (AP) сообщало, что группа европейских стран, включая Великобританию и Францию, «тайно» работает над планом отправки войск на Украину.

Отмечается, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией».

Как утверждается в материале AP, Великобритания и Франция находятся в авангарде планов по отправке войск на Украину.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами