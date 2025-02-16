Госсекретарь США не понял, почему в Европе обиделись на мюнхенскую речь Вэнса

Госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS заявил, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности не понравилась многим в Европе.

«Почему наши союзники или кто-то еще должен раздражаться из-за свободы слова и того, что кто-то высказывает свое мнение? Мы, в конце концов, демократии. Мюнхенская конференция по безопасности в значительной степени является конференцией демократий, на которой мы ценим и дорожим возможностью свободно говорить и высказывать свое мнение», — сказал дипломат.

Он назвал речь Вэнса «исторической» и отметил, что вице-президент выразил свое мнение, которое разделяют многие люди. Рубио подчеркнул, что партнеры должны иметь возможность откровенно говорить друг с другом без оскорблений, обид и критики.

«Суть его речи в основном заключалась в том, что в Европе есть эрозия свободы слова и нетерпимость..., и это вызывает беспокойство», — пояснил госсекретарь.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в ЕС кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.

Ранее глава дипломатии ЕС сочла слова Вэнса провокацией.