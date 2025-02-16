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Глава МИД Польши прокомментировал возможность страны участвовать в переговорах по Украине

Сикорский: военный бюджет Польши дает ей право влиять на решения по Украине
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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Варшава может претендовать на участие в принятии решений по Украине, так как выделяет большие средства на военные цели, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что министр обороны США Пит Хегсет ставит Польшу в пример, как образцового союзника. Сикорский добавил, что Варшава 20 лет тратит на оборону 2% ВВП, а в последнее время — «значительно больше».

До этого глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая заявила, что в Европе мало знают о мирных переговорах по Украине.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. По их словам, среди участников, скорее всего, будут советники президентов по нацбезопасности. Их целью будет определить дату встречи российского и американского лидеров до марта. Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке переговоров. Официальные лица с Украины там тоже ожидаются, но они также «не полностью в курсе» происходящего между Москвой и Вашингтоном.

Ранее глава МИД Польши назвал «ошибкой» звонок Трампа Путину.

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Переговоры о мире на Украине
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