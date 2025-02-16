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В канцелярии президента Польши признались, что мало что знают о переговорах по Украине

В канцелярии президента Польши не знают деталей о будущих переговорах по Украине
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Global Look Press

В Европе мало знают о мирных переговорах по Украине, сообщила Polsat глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая.

«У нас нет никаких подробностей о будущих мирных переговорах», — сказала она.

При этом глава канцелярии не согласилась со словами спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что ЕС не будет непосредственно участвовать в этих переговорах. По ее мнению, поведение американского чиновника противоречит его заявлениям.

«На следующей неделе он (Келлог. — «Газета.Ru») будет гостить в Варшаве, запланированы встречи. Очевидно, что он хочет вслушаться в голос Польши», — считает Папроцкая.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине. По их словам, среди участников, скорее всего, будут советники президентов по нацбезопасности. Их целью будет определить дату встречи российского и американского лидеров до марта. Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке переговоров. Официальные лица с Украины там тоже ожидаются, но они также «не полностью в курсе» происходящего между Москвой и Вашингтоном.

Ранее глава МИД Польши назвал «ошибкой» звонок Трампа Путину.

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Переговоры о мире на Украине
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