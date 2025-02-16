СМИ узнали об угрозе антитеррористическим программам США из-за Трампа

Приостановка президентом США Дональдом Трампом программ помощи другим странам поставила под угрозу финансирование проектов, направленных на борьбу с терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что пострадать может программа «Помощь в борьбе с терроризмом». Она направлена на повышение способности союзников Вашингтона реагировать на террористические угрозы от группировок «Аш-Шабаб», «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) и «Исламского государства» (организация запрещена в России). В 2023 году на программу было выделено $264 млн.

Издание подчеркивает, что из-за приостановки помощи проект был заморожен в Кении, Бенине, Сомали, Кот-д'Ивуаре, которые прямо или косвенно позволяли бороться с террористическими угрозами. Также из-за прекращения финансирования возникли проблемы с обеспечением безопасности лагерей в Ираке и Сирии, где содержат лиц, которые связаны с «Исламским государством».

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года. После церемонии инаугурации он направился в Белый дом и менее чем за час подписал несколько десятков указов. В том числе американский лидер распорядился приостановить помощь другим странам, включая Украину, на 90 дней.

Ранее Вашингтон урезал помощь Киеву на расследование военных преступлений.