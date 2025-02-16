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Маск поддержал правые силы в 18 странах

NBC: Маск поддержал правые политические силы в 18 странах
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Brandon Bell/Reuters

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск за последние два года выступил в поддержку правых политических сил не менее чем в 18 странах. Об этом свидетельствуют подсчеты NBC.

Среди этих стран, кроме США, — Аргентина, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Венгрия, Германия, Израиль, Индия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Румыния, Сальвадор, Турция, ЮАР.

Телеканал отмечается, что узнаваемость Маска в качестве главы Tesla и SpaceX, а также медийный ресурс в лице принадлежащей ему социальной сети X, приводит к росту правых политических сил по всему миру.

Отмечается также, что после возвращения к власти президента США Дональда Трампа Маск также предлагает «иностранным лидерам еще один канал связи с Белым домом».

Накануне Маск отметил, что идея сделать вице-президента США Джей Ди Вэнса «президентом Европы» является потрясающей.

Ранее сын Маска вытер козявки о стол от королевы Виктории в Овальном кабинете.

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