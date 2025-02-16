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В Госдуме оценили идею президента Чехии разработать «план Маршалла» для Украины

Депутат Чепа поддержал идею президента Чехии по аналогу плана Маршалла для Киева
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Желание президента Чехии Петра Павела реализовать аналог плана Маршалла на Украине можно только поприветствовать. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, план Маршалла — это хорошо. Мы помним, какими были результаты в Германии после Второй мировой войны. Замечательно, пусть делают, посмотрим, откуда они возьмут деньги. Соединенные Штаты, я думаю, поддержат, это направление», — заявил Чепа.

В то же время он указал, что сегодня сложно представить, каким образом Европа сможет реализовать задумку президента Чехии. Парламентарий отметил, что план по «мирному строительству» можно только поприветствовать. Это хорошее желание, но исполнить его будет сложно, подчеркнул Чепа.

Накануне Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что международному сообществу нужно разработать для Украины аналог плана Маршалла — программы США для оказания иностранной помощи послевоенной Европе.

Павел добавил, что Украине нужно гарантировать «постепенное» вступление в Евросоюз. Он считает, что предложенные им меры помогут стране достичь уровня жизни по качеству выше, чем в России.

Ранее в Польше раскрыли сроки установления «справедливого мира» на Украине.

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