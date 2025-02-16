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В МИД Франции назвали недопущение капитуляции Украины первым испытанием ЕС

В МИД Франции призвали Европу отказаться от опеки США и поддержать Украину
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Depositphotos

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в соцсети X призвал страны ЕС взять на себя ответственность за свою безопасность.

«На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось много обменов мнениями с европейскими коллегами. Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания», — сказал чиновник.

В интервью телеканалу BFMTV он пояснил, что заявления США на конференции должны привести к отказу Европы от американской опеки в сфере безопасности, и подчеркнул, что «никто не может давать Европе уроки демократии, даже США».

«Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине», — считает Аддад.

15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции призвал страны ЕС создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. Президент Украины не исключил, что США могут отказать европейским странам в военной поддержке, и заявил об угрозе нападения РФ на страны НАТО – хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что воевать с альянсом не собирается. При этом Associated Press сообщило, что Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину.

Ранее США разослали членам ЕС опросник о гарантиях безопасности для Украины.

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