Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов

Politico: дипломатам РФ предложили ограничить перемещение по Евросоюзу

close
100%
elements.envato.com

В Евросоюзе в рамках 13-го пакета антироссийских санкций предложили ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — говорится в публикации.

Отмечается, что инициатором выступают власти Чехии. Они уже в течение некоторого времени выступают за прекращение свободного перемещения российских дипломатов по Евросоюзу. Однако это будет сложно сделать, ведь перемещение внутри Шенгенской зоны фактически никак не контролируется.

До этого газета Der Spiegel писала, что страны ЕС планируют принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала специальной военной операции России на Украине. В ЕС намерены «значительно расширить» санкции, включив в список 200 человек и компаний.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами