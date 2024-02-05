В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов

В Евросоюзе в рамках 13-го пакета антироссийских санкций предложили ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — говорится в публикации.

Отмечается, что инициатором выступают власти Чехии. Они уже в течение некоторого времени выступают за прекращение свободного перемещения российских дипломатов по Евросоюзу. Однако это будет сложно сделать, ведь перемещение внутри Шенгенской зоны фактически никак не контролируется.

До этого газета Der Spiegel писала, что страны ЕС планируют принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала специальной военной операции России на Украине. В ЕС намерены «значительно расширить» санкции, включив в список 200 человек и компаний.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.