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В Гагаузии выступили за возобновление авиарейсов между РФ и Молдавией

Спикер парламента Гагаузии призвал Молдавию восстановить авиасообщение с РФ
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Depositphotos

Спикер парламента Гагаузии Дмитрий Константинов обратился к молдавским властям с просьбой восстановить авиасообщение с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, законодатель сделал соответствующее заявление в ходе выступления на съезде депутатов.

«Меня просят те, чьи родственники работают в РФ и тратят огромные деньги за перелеты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с РФ», — сказал Константинов.

Он уточнил, что не требует от Кишинева пускать в свое воздушное пространство самолеты российских компаний. Вместо них полеты между Молдавией и РФ могут осуществлять лайнеры турецких авиалиний, уточнил спикер.

«Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — подчеркнул депутат.

Как сказал Константинов, в первую очередь из-за отсутствия прямого авиасообщения страдают обычные люди.

Гагаузия — автономное территориальное образование, расположенное на юге Молдавии. Ее власти традиционно выступают за усиление взаимодействия с Москвой, тогда как Кишинев решил пойти по «европейскому пути».

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул отказалась признать Майю Санду президентом Молдавии.

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