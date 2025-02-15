В Гагаузии выступили за возобновление авиарейсов между РФ и Молдавией

Спикер парламента Гагаузии Дмитрий Константинов обратился к молдавским властям с просьбой восстановить авиасообщение с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, законодатель сделал соответствующее заявление в ходе выступления на съезде депутатов.
«Меня просят те, чьи родственники работают в РФ и тратят огромные деньги за перелеты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с РФ», — сказал Константинов.
Он уточнил, что не требует от Кишинева пускать в свое воздушное пространство самолеты российских компаний. Вместо них полеты между Молдавией и РФ могут осуществлять лайнеры турецких авиалиний, уточнил спикер.
«Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — подчеркнул депутат.
Как сказал Константинов, в первую очередь из-за отсутствия прямого авиасообщения страдают обычные люди.
Гагаузия — автономное территориальное образование, расположенное на юге Молдавии. Ее власти традиционно выступают за усиление взаимодействия с Москвой, тогда как Кишинев решил пойти по «европейскому пути».
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул отказалась признать Майю Санду президентом Молдавии.