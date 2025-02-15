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Макрон подал жалобу на художника, написавшего политика с отрубленной головой

Макрон подал жалобу на автора картины с его отрубленной головой
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на художника, написавшего картину с отрубленной головой политика. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Жалоба была подана на неизвестное лицо «за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий», отметила газета.

На картине, которая была представлена на выставке «Подвергнутые воздействию хлордекона» в гваделупском городе Пуэнт-а-Питр, изображен чернокожий мужчина, который держит в руке отрубленную голову человека, похожего на Макрона.

Работа посвящена делу о хлордеконе. Этот пестицид годами применяли против бананового долгоносика, что стало причиной многочисленных заболеваний среди населения в Гваделупе и Мартинике. В 2023 году суд после 16 лет разбирательств отклонил иск.

«Для меня большая честь быть создателем всего этого», — сказал автор картины Франсуа Мулен.

Макрон является представителем власти, которая отказывается полностью признать скандал в связи с хлордеконом, добавил художник.

Ранее французский блогер назвала жену Макрона трансгендером и попросила убежища в России.

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