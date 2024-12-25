Захарова назвала «тайной, покрытой мраком» сумму потраченных на Украину денег

Никто и никогда не сможет посчитать, сколько Запад отправил денег и материальных ресурсов на Украину, это останется тайной, покрытой мраком. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, страны Запада используют республику как «отмывочную».

«Никто никогда не сможет посчитать, сколько было переведено Украине, сколько было переведено киевскому режиму, сколько вернулось на базы в те же самые евроатлантические банки или фонды, просто используя Украину как «отмывочную». Никто никогда не узнает, сколько из заявленной материально-технической помощи поступило на Украину, сколько поступило в другие точки, как бы пройдя через Украину, а что вообще не выходило со складов — никто никогда этого не поймет. Это действительно тайна, покрытая мраком», — сказала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что весь мир в прямом эфире наблюдает за конфликтом на Украине, однако точных сумм, потраченных на республику, никто не узнает.

24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первые денежные средства за счет замороженных российских активов. По его словам, это первый транш из запланированных $20 млрд. Шмыгаль не уточнил, когда Киев получит другие части этой суммы.

Ранее Захарова раскрыла, зачем Украина нужна Западу.