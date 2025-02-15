В МИД поблагодарили палестинскую сторону за помощь в освобождении россиянина из плена

Россия признательна палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в освобождении из плена ХАМАС россиянина Александра Труфанова. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Труфанов был среди трех заложников, удерживаемых в секторе Газа с октября 2023 года.

Как заявила Захарова, его освобождение стало возможным в результате действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством группировки ХАМАС.

«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 года ... на свободу вышли трое граждан России: Р.Кривой, Е.Труфанова и И.Татти», — говорится в комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что заложники были освобождены без каких-либо условий и требований встречных шагов со стороны Израиля.

Россия намерена и дальше продолжать добиваться возвращения домой остающегося в Газе уроженца Донбасса Максима Харкина, добавила дипломат.

Ранее в посольстве России высказались об освобождении Труфанова из плена в Газе.