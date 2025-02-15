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Появились данные о явке на выборах президента в Абхазии

ЦИК: явка на выборах президента Абхазии составила 21% к 12:00
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Максим Блинов/РИА Новости

По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Абхазии составила 21%. Об этом сообщили в ЦИК страны, передает РИА Новости.

«Проголосовало чуть более 21%», — сказал представитель ЦИК.

15 февраля в Абхазии проходят президентские выборы.

На пост главы государства претендуют пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

В ноябре прошлого года в Абхазии прошли протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.

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Выборы в Абхазии
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