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Песков рассказал, к чему привел «медовый месяц» России и Запада

Песков: Россия после развала СССР предалась эйфории медового месяца с Западом

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после распада СССР Россия вела себя как будто находилась в медовом месяце с Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша страна после крушения Советского Союза, предавшись эйфории медового месяца, как нам казалось, медовых лет с этим самым коллективным Западом, тоже превратилась в объект выкачивания дивидендов», — сказал представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.

Он отметил, что после изменения политической карты мира мир стал однополярным, а Соединенные Штаты заняли позицию жандарма. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что глобальная структура начинает эволюционировать в более справедливом направлении.

По мнению Пескова, сейчас мир переживает очень неспокойное время. Он отметил, что наличие внутренней устойчивости поможет России справиться с непредсказуемыми вызовами. Каждому человеку, а также стране в целом, необходимо достойно пройти этот период, заключил Песков.

До этого пресс-секретарь заявил, что бюджет России в свое время немного превышал бюджет Нью-Йорка, однако за последние 20 лет российская экономика сумела сделать гигантский рывок и занять 4-5 место в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП).

Ранее Песков допустил диалог с США при Трампе.

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