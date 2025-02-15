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В Британии хотят продолжать давить на Россию перед переговорами с Украиной

The Daily Telegraph: британские министры выступают за давление на Россию
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Kin Cheung/AP

Британия выступает за давление на Россию перед возможными мирными переговорами с Украиной. Об этом в The Daily Telegraph пишут в совместном материале глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и министр королевства Джон Хили.

«Сейчас самое время усилить давление на Кремль. Проявив силу и единство, мы одержим верх <...> Санкции в энергетической сфере имеют особый приоритет», — утверждают Лэмми и Хили.

Британские министры считают, что Запад должен обеспечить Украине условия для прочного и продолжительного мира, для чего необходимо продолжать снабжение Вооруженных сил Украины, а также не вести переговоры с Россией без участия Владимира Зеленского.

Сам Владимир Зеленский назвал низкими шансы Украины на выживание без поддержки Соединенных Штатов.

Также в офисе президента Украины заявили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил нужды ВСУ в артиллерии.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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