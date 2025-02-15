В офисе президента Украины заявили, что обсуждал Зеленский с генсеком НАТО в Мюнхене

РИАН: Зеленский в Мюнхене обсуждал с генсеком НАТО нужды Киева в артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил нужды ВСУ в артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского президента.

«Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии», — говорится в сообщении офиса.

Отмечается, что Зеленский и Рютте также обсудили «формирования общей позиции» по окончании российско-украинского конфликта.

До этого Зеленский положительно оценил первую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины со стороны США и лично президенту Дональду Трампу.

Он добавил, что Вашингтон и Киев должны больше общаться и работать друг с другом, в особенности при подготовке плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

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