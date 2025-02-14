Яблоньский: многие хотят перезагрузки с РФ, но Трамп говорит об этом открыто

Многие лидеры западных стран желают перезагрузки отношений с Россией, однако только президент США Дональд Трамп заявляет об этом открыто. Таким мнением в эфире радиостанции RMF FM поделился депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«Администрация Соединенных Штатов говорит то, что думают очень многие лидеры стран Европы, которые очень хотят новой перезагрузки с Российской Федерацией», — сказал он.

По словам депутата, европейские политики часто находятся под влиянием бизнеса, поэтому они вынуждены думать о налаживании отношений с Москвой.

«Политики в Западной Европе зависимы от своих промышленников, которые хотят покупать дешевый газ, нефть из России», — пояснил Яблоньский.

14 февраля сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине.

До этого Трамп заявлял, что пока рано обсуждать, на какие уступки может пойти Россия для мирного урегулирования украинского конфликта.

Трамп также подчеркнул, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО.

Ранее Трамп поверил, что Путин хочет мира.