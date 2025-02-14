Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения воздушного пространства республики двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне министерство обороны Румынии сообщило, что обнаружило обломки двух БПЛА, которые взорвались при столкновении с землей.

Как сообщили в МИД, Копниной было выражено решительное осуждение «неоднократного нарушения воздушного пространства» Румынии беспилотниками российских вооруженных сил, «что представляет собой грубое нарушение международного права со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН».

По данным ведомства, дроны упали недалеко от границы с Украиной.

Также в заявлении говорится, что Румыния оставляет за собой право принять необходимые ответные меры.

Также в январе сообщалось, что на территории Румынии в уезде Тулча были найдены обломки беспилотного летательного аппарата якобы российского производства.

Ранее в Румынии подняли в воздух истребители из-за обнаружения БПЛА рядом с границей.