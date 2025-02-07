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На экс-президента Франции Саркози наденут электронный браслет

Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози наденет электронный браслет
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Global Look Press

Бывший французский президент Николя Саркози получит в пятницу электронный браслет и будет отбывать наказание за прослушку телефонных разговоров в домашних условиях. Об этом пишет Le Figaro.

«По словам источника, близкого к следствию, в пятницу, 7 февраля, на Николя Саркози будет надет в электронный браслет, к ношению которого его приговорили в рамках так называемого дела о прослушке телефонных разговоров», — указано в материале.

В декабре кассационный суд отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании «за коррупцию и торговлю влиянием». Юристы называют этот приговор беспрецедентным.

Экс-президент заявлял, что обжалует приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Саркози занимал пост главы французского государства с 2007 по 2012 год.

Ранее Карла Бруни опубликовала архивные фото с Саркози в день его 70-летия.

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