Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа испугалась, что ее заставят заплатить за восстановление Украины

FT: Европа боится, что США заставят ее платить за восстановление Украины
close
Global Look Press

Европейские официальные лица опасаются, что США могут заставить Европу платить за восстановление Украины и отправить миротворцев для «поддержания мирного соглашения» в кризисном регионе. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Более полудюжины высокопоставленных европейских чиновников заявили Financial Times, что ожидают, что президент США скажет им, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, пишет FT, европейские лидеры и министры надеются получить «больше ясности» относительно планов Трампа по Украине и роли ЕС в мирном процессе на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе разговоров с высшими должностными лицами США.

До этого в США подсчитали, что защита Украины и укрепление собственной обороны обойдется Европе в дополнительные $3,1 трлн в течение ближайших 10 лет.

Как отмечается в материале, США уже дали понять Европе, что Брюсселю придется взять на себя «большую часть бремени» по Украине.

Ранее стало известно, чего боится Украина после разговора Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами