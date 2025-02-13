Европа испугалась, что ее заставят заплатить за восстановление Украины

FT: Европа боится, что США заставят ее платить за восстановление Украины

Европейские официальные лица опасаются, что США могут заставить Европу платить за восстановление Украины и отправить миротворцев для «поддержания мирного соглашения» в кризисном регионе. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Более полудюжины высокопоставленных европейских чиновников заявили Financial Times, что ожидают, что президент США скажет им, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, пишет FT, европейские лидеры и министры надеются получить «больше ясности» относительно планов Трампа по Украине и роли ЕС в мирном процессе на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе разговоров с высшими должностными лицами США.

До этого в США подсчитали, что защита Украины и укрепление собственной обороны обойдется Европе в дополнительные $3,1 трлн в течение ближайших 10 лет.

Как отмечается в материале, США уже дали понять Европе, что Брюсселю придется взять на себя «большую часть бремени» по Украине.

Ранее стало известно, чего боится Украина после разговора Путина и Трампа.